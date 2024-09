Gaffe dell' intervistatrice? La risata e la strepitosa risposta di Sinner | Non due | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Fenomenale, Jannik. Anche fuori dal campo. Anche di fronte a un imprevisto durante un'intervista televisiva. Il tutto dopo la conquista, leggendaria, degli Us Open nella finalissimaa scorsa domenica contro Taylor Fritz. Ma si diceva del "colpo da fenomeno" in tv. L'episodio è avvenuto nel corsoa diretta di Today, programma in cui venivano ospitati i due trionfatori di quest'edizione degli Us Open, ossia il ragazzo di San Candido e Aryna Sabalenka, che si è imposta nel singolo femminile. L'atmosfera è rilassata, gioiosa, non potrebbe essere altrimenti. I due tennisti raccontano come hanno vissuto il torneo: le loro emozioni, il loro privato, le sensazioni prima, durante e dopo le partite, l'impatto col pubblico a stelle e strisce.