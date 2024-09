Dal playboy Sangiuliano all’inconsistente Schlein | solo Potere al Popolo dà valore alla coerenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il governo Meloni è certamente un disastro per noi Italiani ma è anche, bisogna onestamente ammetterlo, il più divertente tra quanti ci siano toccati in sorte in quasi ottant’anni di Repubblica. Alzi la mano chi non si sollazza leggendo le tragicomiche imprese del ministrointellettuale, del trafficante di opere d’arte Sgarbi, dell’affarista fallimentare Santanché, le gaffes esilaranti di Lollobrigida, dell’imitatore di Churchill Mezzolitro Nordio è così via. Una galleria di personaggi grotteschi ma davvero affascinanti per chi ama l’umorismo nero a tinte paradossali che ben si adattafase da fine dei tempi che l’Italia e l’intero mondo occidentale stanno vivendo.