Cure palliative arrivano le televisite

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Parte dalla Valdichiana aretina il progetto di televisita. L’obiettivo è garantire alla persona assistita una visita in telemedicina senza la necessità di spostamento durante il percorso delledomiciliari in ambito palliativo. A supporto dell’utilizzo della piattaforma vengono fornite alla famiglia, al caregiver e alla persona assistita tutte le istruzioni necessarie per il collegamento in telemedicina che sarà attivato una volta concordata la visita con il medico palliativista. La procedura operativa è stata messa a punto dal dipartimento di sanità territoriale diretto dalla dottoressa Anna Beltrano, attraverso la Uoc die con il coinvolgimento dei dipartimenti di medicina generale e delle professioni infermieristiche e ostetriche e si realizza nell’ambito della rete aziendale dellecoordinata dalla dottoressa Concetta Liberatore.