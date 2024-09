Coppa Davis Matteo Arnaldi | Ho avuto bisogno di tutto il tifo possibile per vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un braccio di ferro che è valso la vittoria sul Brasile inappare quasi stravolto alla Unipol Arena di Bologna, e ne ha ben donde dopo le tre ore e quaranta minuti passate in campo contro Thiago Monteiro, battuto con il risultato di 7-5 6-7 7-6, permettendo così a Filippo Volandri di guardare al doppio in maniera molto più tranquilla. “Penso di aver giocato una buona partita, come anche lui, ma questo è lo spirito della– debutta, ancora provato dalla lunga maratona contro il tennista verdeoro -. Penso che questa sia stata la mia partita più lunga in carriera sui tre set. Sono felice di aver giocato su questo campo e ringrazio tutti coloro che sono rimasti qui, avevodiilper portarla a casa“.