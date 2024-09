Ci sarà Amici 24 a pochi giorni dal via la gradita conferma per il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024)24, ormai deciso il destino del prof più amato dale dagli allievi: lui ci. La notizia ufficiale è arrivata poco fa, dopo che per tutta l’estate erano circolate voci su un suo possibile addio al talent show di Canale 5. Per la gioia dei fan e di Maria De Filippi. Come si sa, non era l’unico professore dato in partenza, ma il suo nome è quello che probabilmente ha fatto più rumore. Il percorso di Emanuel Lo ada una svolta. Il coreografo ancora non ha parlato. A spiegare cosa farà è stata la sua compagna, Giorgia. Come tutti sanno, infatti, Emanuel Lo e la cantante di “Di sole e d’azzurro” fanno coppia da oltre 20 anni, anche se non si sono mai sposati. Insieme hanno avuto un figlio, Samuel, oggi 14enne.