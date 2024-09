Chi è il n 1 d’Italia in Coppa Davis senza Jannik Sinner? Il ranking degli azzurri tra Arnaldi e Berrettini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’Italia si appresta a fare il proprio debutto nella fase a gironi della: oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, gliscenderanno in campo a Bologna per affrontare il Brasile e puntano a ottenere un successo fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale della massima competizione tennistica per Nazionali. I detentori dell’Insalatiera se la dovranno vedere contro i baldanzosi sudamericani, mentre i prossimi impegni tra venerdì e domenica saranno contro Belgio e Olanda.ha vinto gli US Open, ma il numero 1 del mondo non sarà naturalmente della partita visto che è reduce da due settimane di grandi fatiche sul cemento statunitense.