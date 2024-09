Bologna dai grandi cantieri ai nodi del Marconi | spostarsi è un rebus Settembre di passione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 112024 – Un’estate torrida, difficile, di. Inon stupiscono più i bolognesi, abituati ormai a una gincana continua tra nuove indicazioni, segnaletica, strade sbarrate e parcheggi spariti. Dal tram, che è arrivato portando con sé una rivoluzione copernicana in termini di interventi sulle strade, alla messa in sicurezza della Garisenda, con cui ci sarà da fare i conti ancora per parecchi anni. Fino all’aeroporto. Sì, perché l’estate rovente per chi si è spostato in città è passata anche dal, al di là degli stravolgimenti del traffico urbano: code infinite, mezzi che non si trovano, navetta non in funzione, ‘Kiss & Fly’ preso d’assalto e trasformato in un dedalo da cui uscire diventa quasi impossibile.