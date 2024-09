A Torino la competizione europea hacker etici

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - Si svolgerà adal 7 all'11 ottobre 2024 l'n Cybersecurity Challenge,dedicata alla cybersicurezza. Intanto la nazionale italiana disi è riunita a Lucca per prepararsi all'evento al quale parteciperanno ben 40 delegazioni. La rosa dei giovanissimi convocati è composta da 20 membri, 10 senior e 10 membri junior. I candidati a rappresentare l'Italia nelle future competizioni hanno sviluppato tutti le proprie esperienze nel campo dell'hacking etico all'interno dei percorsi offerti da "The Big Game", la filiera di formazione gratuita e gaming organizzata dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica) rivolta ai giovani dai 14 ai 24 anni che intendono acquisire competenze e conoscenze in ambito cyber.