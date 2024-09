Università | più di 9mila studenti hanno chiesto borsa di studio e alloggio al DSU Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Pisa, 10 settembre 2024 – Numerose le richieste didie postoper l'anno accademico 2024/2025 inviate alla scadenza del concorso del 6 settembre all'Azienda Regionale per il Diritto alloUniversitario, dagliuniversitari iscritti agli Atenei dellache si trovano in condizioni economiche svantaggiate e sono in possesso di determinati requisiti di merito. Si mantiene in linea con gli anni scorsi il livello di partecipazione con complessive 24.165 domande presentate di cui 10.033 presso la sede DSU di Firenze, 9.761 in quella di Pisa e 4.371 in quella di Siena. Fra le pratiche pervenute sono 5.908, circa il 25% delle richieste totali, quelle presentate da stranieri con famiglia residente all’estero di cui 5.438 comprensive anche dell’istanza di posto