Torino vs Lecce | le probabili formazioni

(Di martedì 10 settembre 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2024-2025. I granata vogliono continuare a respirare l’aria dell’alta classifica, ma dovranno vedersela contro i salentini in cerca di punti pesanti in trasferta.vssi giocherà domenica 15 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’avvio dei granata è stato da applausi con ben 7 punti in tre partite e primato momentaneo in classifica seppure in coabitazione con Inter, Juventus e Udinese. La squadra di mister Vanoli ha dapprima bloccato il Milan a San Siro sul 2-2, poi ha battutto l’Atalanta per 2-1 e il Venezia in trasferta per 1-0. Traumatico ,invece, l’avvio dei salentini che hanno incassato subito due sconfitte consecutive, anche se contro Atalanta, per 4-0, ed Inter, per 2-0.