Spagna | gioco cinese Black Myth | Wukong e’ un successo tra giocatori

(Di martedì 10 settembre 2024) Madrid, 10 set – (Xinhua) – Il videodi” ha riscosso ampio consenso tra gli esperti e idella, colpiti dalle sue storie “uniche” e dalla “nuova frontiera grafica”. Iltrae ispirazione dal classico romanzo“Viaggio in Occidente”. L’opera segue le avventure di un monaco e dei suoi tre discepoli, con particolare attenzione a Sun, il leggendario Re Scimmia noto per i suoi poteri soprannaturali e la sua natura maliziosa. “Cio’ che rende questodiverso e’ proprio il fattore culturale: e’ ambientato sia narrativamente che esteticamente nella cultura e nella tradizione cinesi”, ha dichiarato Mario Alaguero, coordinatore del Centro per l’innovazione e la tecnologia nei videogiochi e nella comunicazione audiovisiva (ITACA) dell’Universita’ di Burgos.