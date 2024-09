Preso il trafficante evaso Lite nella stanza del b&b e botte alla compagna incinta al terzo mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) e Nicola Palma Un litro di vodka scolato in poche ore. Laper il malfunzionamento di un caricabatterie. Il ventilatore spaccato in testaal, che inizia a perdere sangue dal lobo sinistro lacerato. La disperata fuga in strada della donna per sfuggirefuria dell’uomo. Lesul marciapiedi che due testimoni vedono in diretta. Le urla per mettere in salvo la vittima e la chiamata al 112. Una sequenza choc nel cuore della notte.fine, il bruto è stato fermato dai carabinieri del Radiomobile, che però non potevano immaginare di avere davanti un uomo sospettato di essere undi uomini scappato lo scorso 27 luglio dai domiciliari a Lamezia Terme.