Pietrelcina il ‘Manifesto per la Felicità Pubblica’ | una nuova visione per le comunità locali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSi è svolta in un’atmosfera solenne ed emozionante, la presentazione e sottoscrizione del “Manifesto per laPubblica” presso la storica cittadina di, nella sede locale di Archeoclub. L’evento, moderato e condotto da Ettore Rossi, coordinatore del “Laboratorio per lapubblica”, ha rappresentato l’apice di un percorso di riflessione e confronto tra rappresentati di istituzioni ed amministrazioniche ha avuto una durata di circa un anno e mezzo e ha visto la partecipazione attiva di numerosi sindaci e rappresentanti istituzionali.