Peste suina e il caso Cuori Liberi | un docufilm della Lav per raccontare l’uccisione dei maiali del rifugio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Di LAV Siamo ormai a più di 50.000uccisi negli allevamenti in modo cruento quest’anno (100.000 in due anni) per ‘contrastare’ la diffusioneafricana, animali trattati come prodotti, senza nessun rispetto. “I numeri dimostrano che non è fatto quanto dovuto per arginare la, i controlli necessari, laentra negli allevamenti non perché i cinghiali entrano di notte ma perché ci son delle falle nella biosicurezza, nei controlli, nel rispettonormativa contro la malattia”, spiega Lorenza Bianchi, responsabile LAV Area Transizione alimentare. C’è un precedente pauroso l’anno scorso, che ha colpito un, un luogo che ospitavasalvati e non destinati alla produzione alimentare, non più nel ciclo produttivo.