No questa villa non è la dimora di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 10 settembre 2024) Il 10 settembre 2024 è stata pubblicata una foto su Facebook in cui si vedein posa di fronte a una. Secondo chi pubblica, si tratta della «modestadella segretaria del PD». È un contenuto fuorviante, che diffonde una notizia falsa. La foto è presente sul sito dell’Ansa ed è stata scattata ad’Este sul Lago di Como, in occasione del 50esimo Forum TEHA a Cernobbio svoltosi dal 6 all’8 settembre. Il Forum ogni anno si struttura attorno a tre macroaree: temi globali (economia, geopolitica e scienza/tecnologia), Europa e Unione Europea, e Italia. Nel corso delle giornate in cui si svolge, l’incontro internazionale ospita leader mondiali, esperti e figure di spicco. Tra gli ospiti dell’edizione 2024 erano presenti i rappresentanti di undici nazioni.