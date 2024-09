Muore a 73 anni nell’incendio di un appartamento

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 10 settembre 2024) MONTIGNOSO –a 73dia Capanne di Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Tragedia nella tarda serata del 9 settembre in via del Corniolo nella località. Alcuni residenti hanno sentito le urla di disperazione provenire da una palazzina vicina, poi si è capito che era scoppiato un incendio. La centrale del 118 ha attivato i vigili del fuoco, sul posto sono arrivati anche l’auto medica di Massa, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Massa, l’ambulanza della Croce Bianca di Querceta e i carabinieri. Sono stati evacuati dalla palazzina anche due donne ed un uomo, portati in codice giallo al pronto soccorso di Massa perché hanno inalato fumo. Un uomo di 73, invece, è rimastro intrappolato fra le fiamme ed è morto all’interno dell’abitazione.