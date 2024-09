Mozione di Ruggeri M5S | Più ambulanze in città Gelo con Saltamartini | Solo perché sei stata eletta lì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Polemica in consiglio regionale tra la consigliera d’opposizione Marta(M5S) e l’assessore alla Sanità Filippo(Lega) sulledel 118 e sull’incremento dei mezzi nelle ore notturne. "Manca una visione complessiva" è la critica mossa daalla maggioranza che ieri in consiglio regionale "ha approvato lapresentata dal presidente Latini, che riguardava Osimo, e non ha discusso le interrogazioni dell’opposizione sullo stesso tema". Dura la replica di: "Fate proposte serie e non elettorali, non si chiedonoa Fanoperchè si è eletti lì".