L' Ucraina rialza ancora la testa e tenta il blitz contro Mosca con lo sciame di droni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Le forze di difesa russe hanno intercettato la notte scorsa 144ucraini sul territorio della Federazione, di cui una ventina sopra la regione di, dove l'attacco ha provocato la morte di una donna. I sorvoli hanno riguardato 9 regioni russe: 72sono stati intercettati mentre sorvolavano la regione di Briansk e 20 sopra quella di, 14 su Kursk, 13 su quella di Tula, 8 a Belgorod, 7 su Kaluga, 5 su Voronej, 4 Lipetsk e uno su Orel, ha specificato il ministero. Il governatore della regione diAndrey Vorobyov ha affermato in un post su Telegram che una donna di 46 anni è stata uccisa e diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi, mentre una precedente dichiarazione in cui riferiva della morte di un bambino di 9 anni non è stata confermata.