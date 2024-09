Lombardia | stipendi cresciuti prezzi di più Così abbiamo perso potere d’acquisto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 10 settembre 2024 –più alti, ma meno soldi da spendere. La beffa è certificata dall’Ufficio studi della Cgia (Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre) che ha elaborato dati Istat e Inps. Insi riceve la retribuzione annua media più ricca d’Italia: 28.354 euro lorde per i dipendenti del settore privato (fonte Osservatorio Inps). Cinquemila in più di quanto erogato dalle imprese in Trentino, quasi 4mila euro meglio dell’Emilia Romagna e 5mila del Lazio. La giornata lavorativa media viene pagata 110,05 euro: 4 euro in più del Piemonte, 8 del Veneto. Eppure non basta, perché nell’ultimo decennio il costo della vita è cresciuto più degli