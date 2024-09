L' inutile allerta meteo | Roma finisce sott' acqua Giornata da incubo in città

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Ancora una volta la Capitale è finita. E la colpa non è del «downburst» o del cambiamento climatico ma, con tutta evidenza, di un sistema di drenaggio stradale che non regge, tantomeno se manca la manutenzione. La scorsa settimana, dopo un violento temporale che ha visto cadere circa 80 millimetri di pioggia in centro, tecnici e assessorati riuniti in tutta fretta dal sindaco in Campidoglio hanno allontanato daCapitale ogni responsabilità su un disastro che ha visto 180 interventi per alberi e rami crollati e un centinaio per allagamenti, sostenendo che la manutenzione di tombini e caditoie è stata effettuata sull'«80% delle strade di viabilità primaria». Nessun cenno a quelle municipali, che peraltro non ci risultano far parte di un altro Comune.