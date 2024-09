Lautaro Martinez insegue Maradona | l’Inter sorride con il suo capitano

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) In casa Inter guarda con attenzione e interessa alla sfida tra l’Argentina die la Colombia. Per l’attaccante nerazzurro è la grande occasione di agganciare un mostro sacro nella classifica marcatori. COLOMBIA –, nella gara di questa sera contro la Colombia, scenderà in campo con la maglia da titolare insieme a Julián Álvarez, attaccante dell’Atletico Madrid. Ildelperò, avrà un pallino in testa: raggiungere un mostro sacro come Diego Armando. Dopo un lungo digiuno con la maglia dell’Argentina, dal Mondiale in Qatar in poi,è diventato un vero e proprio trascinatore per l’Albiceleste. Adesso però, l’obiettivo è superare il più grande di tutti i tempi.