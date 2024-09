Jolo e Prato Nord successi in Coppa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024)Il vero protagonista della giornata è stato il maltempo, che ha imposto il rinvio di numerose partite in programma. Ecco quindi che la seconda giornata diToscana di Prima e Seconda Categoria ha seguito un canovaccio inedito. Nelladi Prima Categoria, è loa far festa: un rigore trasformato da Bettazzi a pochi secondi dal triplice fischio finale ha garantito ai padroni di casa il successo per l’1-0 sull’Albacarraia, mantenendo vive le speranze di qualificazione al turnovo. Ed è iniziata nel migliore dei modi l’avvenuta del: Miele e Calamai hanno timbrato il cartellino nel 2-1 con cui gli uomini di mister Rondelli hanno battuto il Maliseti Seano (sancendone l’eliminazione dalla competizione) e guadagnato la possibilità di affrontare il CF 2001 nell’ultima giornata partendo da una situazione di forza.