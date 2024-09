Il giorno del ricordo | Diciannove anni senza il nostro Marco La sua memoria è viva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) ’Per non dimenticare mai’, recita la frase sul cippo di via Raffanello a Baura con sopra la faccia di. E chi può dimenticare mai quel ragazzone di 22, che sognava di entrare nelle forze di polizia, inghiottito nelle acque torbide di quel canale all’epoca non protetto da guardrail? Oggi simbolo di tante battaglie, ha dato il nome a due parchi, ma soprattutto ha messo a nudo l’incapacità di uno Stato nel proteggere gli utenti della strada, checché ne dicano le sentenze. Ieri erano 19esatti dalla tragedia e i genitori, Antonella e Daniela con alcuni amici, come ogniversario erano lì ad abbracciare il cippo per un momento di preghiera. "Si dice che il tempo – sussurra la mamma – lenisce le ferite, invece non è vero. Il tempo ti dà consapevolezza, le cicatrici induriscono, ma le ferite restano tali.