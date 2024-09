Galliani dice sì per la quarta volta Nozze con Helga nella sua Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Non c’erano calciatori, né tifosi e per poterlo celebrare ci sono voluti i tempi supplementari, visto che al sindaco diè toccato leggere gli articoli con cui il Comune di Milano autorizzava quelle(civili) in una città diversa da quella di residenza degli sposi. Ieri pomeriggio Adriano, 80 anni, e la sua compagna da 13 anniCosta, 57 anni, brasiliana, si sono uniti civilmente nel Comune di. Adriano, monzese di nascita e attualmente amministratore delegato delCalcio, ci teneva alla “sua“ città. Una cerimonia volutamente per pochi intimi (del restoè al suo quarto matrimonio), sono intervenuti una ventina di persone. Testimoni Gigi Marzullo e Cristina Rossello, avvocata della famiglia Berlusconi e deputata di Forza Italia. Il sindaco ha regalato una medaglia coi simboli die una spilla a