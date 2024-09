Elezioni provinciali a Fermo sarà corsa a due

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – È un laboratorio politico quello che va in scena in casa centro sinistra per ledel 29 settembre, uno sguardo largo che mette insieme il Partito Democratico, Sinistra Italiana, i 5 Stelle e i civici di area. Il progetto è quello che tenta di portare a casa la segretaria Pd Schlein, nel fermano ci riesce il segretario provinciale Luca Piermartiri che sottolinea: “Sono molto soddisfatto del fatto che tutto il centro sinistra si sia ritrovato unito e insieme, era uno dei punti della mia mozione congressuale, merito del lavoro di tutti". Verso le. Sant’Elpidio a Mare escluso “Vogliamo essere una alternativa chiara al centro destra e a Fdi, al sindaco Calcinaro che è sempre stato a destra, la candidatura come capolista con Fratelli d’Italia è la prova definitiva.