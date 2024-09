È morta Maria Mattarella nipote del Capo dello Stato e figlia di Piersanti | aveva 62 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024) Èdelall’età di 62delSergio edi, fratello del presidente della Repubblica, assassinato in un attentato di mafia il 6 gennaio 1980. Avvocato e segretaria generale della Regione siciliana, la donna, che lottava da tempo contro un male incurabile, si è spenta a Palermo, la città in cui viveva. Sposata con Alessandro Argiroffi, docente universitario di Filosofia del Diritto, morto prematuramente nel 2015, lascia due figli, Giovera stata battezzata da suo zio, Sergio.si trovava in auto con suo padrequando questi fu assassinato da un killer della mafia. Tra i primi a soccorrereci fu proprio il fratello Sergio, ora presidente della Repubblica, che lo prese tra le sue braccia.