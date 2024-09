Come abbinare il little black dress in autunno ed essere eleganti in un attimo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) Da indossare per gli impegni di lavoro o per le uscite del fine settimana: ilrisolve da sempre numerosi quesiti di stile. Passepartout per ogni occasione d’. Ad esempio, l’abito nero corto si sceglie aderente e si porta con un paio di collant velati, delle slingback con tacco, dei calzini a quadri e una borsa colorata a pois. Se si desidera un look casual chic, la scelta ideale è la combo vestito in pelle e sneaker. Invece l’abbinamento vincente per l’abito stile polo è con un trench, gambaletti velati e slingback. Infine il LBD si indossa di giorno e si tiene fino a sera insieme a blazer oversize, sandali infradito e borsa.