CHALTRON’S CUP Infingardi la rivincita I sorrisi di Geppo e Minga

(Di martedì 10 settembre 2024)in trionfo. Una doppia e storica vittoria nel torneo più bello e pazzesco: laCup. Imbattuti dall’inizio alla fine in entrambi i tornei, glisono campioni assoluti. "Chi si chiede cosa sia laCup - afferma Matteo Nervini, giocatore e dirigente degli- avrebbe dovuto assistere alla finale di Bassa tra Vulvantes e. Dopo una rocambolesca quanto decisiva ripetizione dei calci di rigori della semifinale contro i Panzafikai, glicontro i Vulvantes sono partiti sotto 1-0 per ragioni di punteggio tipiche di queste dispute. sul campo gliprima hanno pareggiato, poi vincendo 2-1 con una rete da me realizzata. Il successo è però di tutto un gruppo straordinario, in un torneo affascinante ma con regole difficili da capire. Ma questa è laCup, torneo unico che si disputa da ben 56 anni".