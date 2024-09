Bollette ecco i dispositivi che devi assolutamente scollegare per risparmiare Quanto pesa il consumo fantasma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Avete mai sentito parlare di ““? Magari no, ma la vostra bolletta sì. E in un momento storico in cui l’energia è schizzata alle stelle e c’è più che mai bisogno di, è bene sapere che ogni piccolo accorgimento può essere salutare per le nostre tasche. Partiamo col dire una cosa fondamentale: anche quando non vengono utilizzati, alcunicontinuano a consumare energia e quindi a farci spendere. Per questo si parla di “”, cioè l’energia consumata daielettrici ed elettronici quando rimangono collegati alla rete anche se sono spenti o non vengono utilizzati. Secondo la Federal Electricity Commission (CFE), gran parte delenergetico nelle abitazioni è dovuto proprio a questiche, in modalità standby, continuano a utilizzare elettricità.