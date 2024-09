Belen Rodriguez e quella frecciatina velata a Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 10 settembre 2024) TraDela relazione è ormai giunta al termine da diverso tempo. I due ex hanno mantenuto un rapporto civile per via della loro famiglia costruita insieme, e quindi del piccolo Santiago. Eppure, non mancano l’occasione di lanciarsi qualche. Anche se i rapporti traDesono tranquilli, anche per il bene del piccolo Santiago, i due ex non mancano l’occasione per lanciarsi a vicenda qualche. L’ultima è arrivata proprio da parte della showgirl attraverso i suoi social. Ecco cosa si è lasciata scappare la: la, foto Ansa – VelvetGossipDehanno ripreso in mano rispettivamente le loro vite dopo l’ufficiale separazione.