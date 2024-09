Allagamenti a Bellariva giù un albero sui viali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Anche su Firenze, domenica scorsa, è arrivata la burrasca di fine estate. I temporali, accompagnati dal vento forte, sono cominciati nel tardo pomeriggio e in ventiquattr’ore sono caduti complessivamente cinquanta millimetri di pioggia senza tuttavia che si siano verificate criticità rilevanti. A Novoli e, però, l’acqua in alcuni punti non riusciva a defluire bene e alcune strade sono rimaste sott’acqua per qualche ora. In particolare sul lungarno Aldo Moro, direzione Varlungo, poco dopo la mezzanotte si è formato un autentico lago poco dopo il ponte da Verrazzano. Le auto in transito, investendo le pozzanghere, ricoprivano fino al tetto quelle in sosta. Ieri poi suidi circonvallazione unha ceduto cadendo su un’auto parcheggiata.