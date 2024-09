A X Factor 2024 la novità dell’X Pass

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 10 settembre 2024) Xdiventa maggiorenne: quella che partirà giovedì 12 settembre su Sky Uno sarà la 18° edizione, la 14° in onda sulla pay TV, che non molla il format come dichiarato da Antonella D’Errico a DavideMaggio.it. Lapiù rilevante riguarda la finale, che si terrà in esterna in Piazza del Plebiscito a Napoli, ma qualche cambiamento è in arrivo già dalle Audizioni. X: cosa è l’XDa quest’anno gli aspiranti concorrenti potranno superare le Audizioni anche senza ottenere gli ambiti tre sì dai giudici. Potrebbe infatti bastarne anche soltanto uno per conquistare lo step successivo.