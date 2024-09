Zidane chiude alla Premier tifosi sognano ingaggio Francia | So cosa mi serve per vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Se mi piacerebbe andare al Manchester United? Capisco l’inglese, ma non lo parlo fluentemente. So che ci sono allenatori che accettano di gestire club senza nemmeno parlare la lingua di quel paese, ma io lavoro diversamente. Ci sono tanti elementi da considerare.è un contesto globale. Somiper”. Lo ha detto Zinedinein un’intervista a L’Equipe, nella quale ha dunque per il momento chiuso a un possibile approdo inLeague, non spegnendo però di conseguenza le voci circa un suo possibileda parte della Nazionale dellaal posto di Deschamps dopo i recenti risultati negativi dei Bleus.: “Somiper” SportFace.