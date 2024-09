US Open Santopadre | Sinner eccezionale prossimi obiettivi Atp Finals e Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Vincenzoha commentato il trionfo di Jannikallo US2024: “Come tutti i grandi campioni, fa sembrare tutto semplicissimo. E’, ha una qualità di gioco superiore a tutti e un equilibrio che niente può scalfire. Le vicende extra campo avrebbero potuto destabilizzarlo, ma lui è un trattore“. “E’ migliorato molto nella lettura tattica del match: negli ultimi mesi ha imparato a leggere sempre di più i momenti della partita, come ad esempio fatto con Medvedev, facendo serve&volley a inizio terzo set – ha aggiunto l’ex coach di Berrettini – Ciò che lo differenzia da tutti gli altri ragazzi è che lui riesce a mettere in pratica le cose che sa. Ha un talento genetico“.ha poi parlato deiimpegni di: “A Bologna non ci sarà, ma la squadra rimane molto forte.