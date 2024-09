Uomini e Donne inizia oggi lunedì 9 settembre? Ecco svelata la data della prima puntata anticipazioni

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 9 settembre 2024) Manca sempre meno al ritorno diin televisione: ma quandoil programma di Maria De Filippi?finalmente la! Molti fantrasmissione erano convinti che riprendesse proprio, 9 novembre 2024, anche se – purtroppo – saranno costretti ad aspettare ancora un po’. Quando ricomincia? Nel frattempo ci si chiede anche chi siederà sul Trono Classico; nelle ultime settimane si è vociferato che Mirko Brunetti potesse essere il nuovo volto del programma, anche se a quanto pare non sarà così Perché? L’ex gieffino non ha mai nascosto la volontà di partecipare al dating show di Maria De Filippi e anche un suo collega del mondo dello spettacolo, Francesco Chiofalo, si sarebbe proposto indirettamente per partecipare. Di fatto, però, sembra che a, quest’anno, non vedremo nessuno dei due.