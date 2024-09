Traffico Roma del 09-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento iltra laFiumicino e la diramazioneSud lo stesso lungo le interna tra Cassia bis Prenestina pochi gli spostamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni anche per un precedente incidente si viaggia in coda nella galleria Giovanni XXIII in questo caso in azione della Pineta Sacchetti acittà a causa di un allagamento chiuse le rampe in uscita da via Laurentina per via del Tintoretto in direzione via delle Tre Fontane e via a chiuso in uscita anche lo svincolo di via del Tintoretto direzione via Laurentina per il centro città a causa del maltempo prudenza per la chiusura causata dalla presenza gli alberi sulla carreggiata su via ...