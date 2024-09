Temptation Island 12 ecco chi sono i 13 nuovi tentatori e due di loro li conosciamo già!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 9 settembre 2024) A poche ore dall’inizio della nuova edizione di Oltre atroveremo anche John Zunda, 30 anni, di Reggio Emilia. Lavora in un’azienda specializzata in assicurazione del credito e vive insieme alla nonna. Alessandro, di 42 anni, vive a Milano anche se è originario di Napoli, lavora come personale trainer ed è laureato in scienze motorie. Nel tempo libero ama cucinare, andare in bici e fare boxe. Daniel, invece, ha 27 anni, viene dalla provincia di Imperia e ha un’impresa di famiglia a Montecarlo; Alex Sartirana ha 33 anni ed è di Milano. Si occupa di amministrazione nella carrozzeria di famiglia, è un ragazzo sportivo e ama praticare pugilato, nuoto agonistico, calcio, sci e pallavolo. Valentino ha 31 anni ed è della provincia di Brescia. Lavora come personale trainer e impiegato tecnico, a 9 anni ha iniziato a giocare a calcio e oggi pratica tutti gli sport.