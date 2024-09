Su Renzi Schlein latita | novella Amleta non si accorge che il Pd è pieno di pretoriani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo le elezioni in Italia (2022), e le tre del 2024 in Francia, Europa e ora in Germania, per proprietà transitiva, la direzione dei singoli Paesi e dell’Europa è una sola: Repubblica di Weimar. Somiglianze e dissomiglianze si confrontano, condizioni economiche, sociali e internazionali si somigliano. Weimar fu il risultato della Prima guerra mondiale, aggravato dal ribollire delle condizioni sociali che presentavano il conto della povertà delle classi medio-basse. “L’uomo forte” (e maschio) parve la soluzione ai loro guai e alla loro fame, a costo di sacrificare i diritti, anche di quei pochi, di cui allora si aveva ancora coscienza. La pseudo-Rivoluzione russa che ebbe il merito di troncare lo zarismo, instaurando il comunismo-capitalista sovietico, tradì il marxismo ideale di Karl Marx (e di Antonio Gramsci).