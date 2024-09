Sinner quasi imbattibile sul cemento nel 2024 | ruolino mostruoso chi sono gli unici due che lo hanno sconfitto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Janniksi è dimostrato implacabile nel corso di questa stagione, vincendo ben sei tornei e imponendosi in tutte le finali disputate: in appena otto mesi ha saputo conquistare due Slam (Australian Open e US Open, i primi della propria carriera), due Masters 1000 (Miami e Cincinnati), due eventi di livello 500 (Halle e Rotterdam) e diventare numero 1 del mondo superando il muro epocale degli 11.000 punti.numeri semplicemente sbalorditivi, degni di un talento assoluto che sta facendo sognare l’Italia. Jannikha dettato legge soprattutto sul, ovvero quella che si è rivelata la sua superficie prediletta: ben cinque tornei su sei, infatti,stati vinti sul duro e l’altro (Halle) sull’erba, dove in precedenza non era mai riuscito a fare festa.