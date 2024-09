Sinner il caso Clostebol non è ancora finito | ore decisive per un possibile ricorso della Wada

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) All’indomani del successo agli Us Open, oggi si chiude una giornata cruciale per la carriera di Jannik. Entro la mezzanotte europea, l’Agenzia Mondiale Antidoping () dovrà decidere se presentarecontro il proscioglimento del tennista italiano, scagionato il 19 agosto dalla International Tennis Integrity Agency (Itia) per l’ormai famosa positività alrilevata a marzo. Quel giornosi è tolto un macigno che si portava dietro da mesi, anche se non sono mancate successive critiche e polemiche: scorie che il numero 1 al mondo è riuscito a lasciarsi alle spalle, tornando a dominare in campo e conquistando il suo secondo Slamcarriera, dopo gli Australian Open vinti a inizio 2024. Ilperò non ècompletamente chiuso. La, infatti, hala possibilità di presentare un