Pagliuca | Sommer inaspettato! Martinez può diventare il futuro dell’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’ex portiereGianlucaha grandi aspettative sul nuovo acquisto Josep. Poi il suo parere sul numero uno Yanne sulla gestione di Simone Inzaghi. DUALISMO – L’Inter ha accolto nel corso dell’estate Josep, lasciando però il ruolo di primo portiere a Yann. Sulla questione interviene l’ex nerazzurro Gianluca: «Le gerarchie sono definite. Sul portiere Simone è molto fermo. Sceglie il suo titolare e va avanti con lui. E il titolare oggi è, il secondo è. Nelle grandi squadre, tanti allenatori, pretendono di avere due giocatori in ogni ruolo, anche in porta. L’Inter è una squadra ambiziosa che vuole vincere e così ha due numeri uno tra i pali. Cosa ne penso di questo? Così si tende a creare dei dualismi in un ruolo che secondo me non dovrebbe averne. Sicuramente una scelta così non fa stare tranquillo il titolare.