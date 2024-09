Ostensione sotto la pioggia | Pellegrini di speranza Vinca il bene sul male

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)di: è questo il messaggio che ci lascia la giornata della Chiesa pratese dell’8 settembre. Ieri mattina in cattedrale la messa solenne è stata presieduta da monsignor Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari, invitato dal vescovo Giovanni Nerbini a guidare le celebrazioni della festa di Prato. Originario della diocesi di Fiesole, monsignor Mani ha 88 anni ed è stato vescovo ausiliare di Roma e ordinario militare per l’Italia. È stato lui a officiare il rito dell’, mostrando alle autorità e ai fedeli presenti in cattedrale la Sacra Cintola che la tradizione vuole sia appartenuta a Maria. "Siamo chiamati a esseredi" ha detto monsignor Mani nell’omelia citando le parole usate da papa Francesco nel decreto di indizione del Giubileo.