No a nuovo debito e conti da stabilizzare | Giorgetti frena subito le spese pazze

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un pranzo di lavoro per fare il punto sulla manovra, per cercare una soluzione condivisa che permetta di superare l'impasse che ormai dura da settimane sul fronte delle elezioni regionali in Liguria e approfondire anche il dossier Rai, in stallo pure questo da prima della pausa estiva. Nelle due ore trascorse a palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assieme ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, si sono confrontati col ministro dell'Economia Giancarlo. In particolare, spiega una nota congiunta al termine del vertice, gli esponenti di governo hanno fatto il punto sul Piano strutturale di medio termine, introdotto dalla riforma delle regole del Patto di stabilità e crescita che l'Italia dovrà presentare alla Commissione europea entro il 20 settembre prossimo, e sulla Legge di Bilancio per il 2025.