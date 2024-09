Maltempo nel Bresciano frana sulla Sp 9 a Gargnano | strada chiusa Danni al Museo della Carta a Toscolano Maderno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Brescia, 9 settembre 2024 –nel: pioggia e temporali si sono abbattuti nella notte e all’alba di lunedì anche nelle provincie di questa zona, causando numerosi disagi con diversi smottamenti soprattutto tra la Valsabbia e il lago di Garda. L’allerta per ilera stata lanciata ieri da Regione Lombardia, che aveva segnalato un rischio per ilper temporali e dissesti idrogeologici. In via precauzionale, già ieri la Provincia di Brescia aveva deciso di chiudere la Sp 88 a Paspardo, interessata da frane nelle scorse settimane. Laè stata riaperta alle 11 di questa mattina, dopo le valutazioni tecniche del Broletto. Sul Garda, a Villa diall’alba è esondato il torrente Gamberera, riversando decine di metri cubi di fangoe negli spazi esterni di alcune case in riva al lago.