Lavinio Mare niente acqua il 9 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024) Anzio, 92024 –latina S.p.A. comunica che, nell’ambito del progetto Global Water Evolution, in data 092024, verranno realizzati lavori per la distrettualizzazione della rete idrica. Le attività hanno l’obiettivo di digitalizzare e ammodernare oltre 2.500km di rete su tutto l’Ato4-Lazio Meridionale. I lavori verranno effettuati dalle ore 9.00 del giorno 9alle ore 23.00 del giorno 9, con conseguente interruzione del flusso idrico nella zona di. Si potrebbe verificare un abbassamento della pressione nelle seguenti zone: Via dei Lillà e traverse collegate Via delle Robinie e traverse collegate Via Venezia e traverse collegate Via delle Tamerici e traverse collegate Autobotti : Piazza del Poggio Piazza Sant’Anastasio Piazza Lavinia ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.