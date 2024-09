Italia a Budapest a caccia di conferme | dopo il tris alla Francia Spalletti chiede il bis con Israele

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) La bellissima serata del Parco dei Principi è ancora negli occhi di tutti ed è stata una boccata d’ossigeno profonda per l’gli Europei,quella debacle con la Svizzera, nuvole nerissime si erano ormai accumulate su Coverciano e sul progetto tecnico di, il cielo però è improvvisamente tornato azzurro sugli azzurri, con il prestigioso 1-3 in casa della, meritato e con alcuni lampi di grandissimo calcio, di venerdì sera a Parigi. Il miglior modo per iniziare un girone di Nations League che non è fine a se stesso come si potrebbe pensare: la competizione, oltre a mettere in palio un titolo che può pur sempre impreziosire la nostra bacheca, è anche un importante piano B per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e dunque va tenuta in enorme considerazione.