Israele-Italia un escluso e un’incognita Inter | probabile formazione! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Gli azzurri si preparano a un nuovo match di Nations League: questa sera. Luciano Spalletti apporta delle modifiche alla, legate anche ai convocati dell’. CAMBI – Questa sera sarà di nuovo il momento di scendere in campo per il team di Luciano Spalletti. Dopo aver messo KO la Francia di Didier Deschamps, gli azzurri dovranno affrontare, al Josez Buzik Arena di Budapest, per la seconda giornata del girone di Nations League. Il CT dell’, come lui stesso ha dichiarato alla vigilia della sfida, si prepara ad apportare qualche cambio di, anche obbligato a causa dei problemini fisici riscontrati da alcuni calciatori nel corso dell’ultimo match andato in scena al Parco dei Principi di Parigi.