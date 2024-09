Israele-Italia 1-2 Frattesi e Kean da sette Le pagelle degli azzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9mbre 2024 - L'vince ancora in Nations League, dopo la Francia a cadere sotto i colpidi Luciano Spalletti è stata, battuta 2-1 in un match valido per la seconda giornata del gruppo 2 della Lega A. Alla Bozsik Arena di Budapestin gol conal 38' eal 62'. Al 90' rete della bandiera perdi Abu Fani. LeDONNARUMMA 6 Prende un gol a tempo quasi scaduto, senza colpa. GATTI 6 Fatica un po’ all’inizio, quando gli attaccanti israeliani si infilano nelle maglie della difesa. Poi cresce. BUONGIORNO 6 Non è Calafiori, e si vede. Anche lui ci mette un po’ a prendere le misure. E nella ripresa Solomon gli crea diversi grattacapi. BASTONI 6,5 Alla distanza si prende anche licenza di assistman. BELLANOVA 6 Si mangia il vantaggio con un tiraccio fuori svirgolato da distanza ravvicinata.