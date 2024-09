Inter la tripla M è all’orizzonte | i campioni d’Italia entrano in gioco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo la sosta si inizierà a fare sul serio e l’campioneentrerà veramente in. Tre test molto indicativi. ORIZZONTE – MMM, no, non è l’acronimo di una nuova casa di distribuzione cinematografica, bensì le iniziali delle squadre che l’dovrà affrontare a partire da domenica sera. Monza, Manchester City e Milan. Un trittico di partite non banale per ricominciare al meglio dopo la sosta per le nazionali. Per i, che hanno chiuso al primo posto il campionato d’agosto (sette punti in tre giornate), saranno tre test probanti e soprattutto indicativi. Non saranno di certe gare decisive, visto il momento iniziatico della stagione, ma potranno delineare, per certi versi, quello che sarà il percorso in Italia e in Europa dell’da qui al termine dell’anno solare. Tre test diversi fra loro, ma comunque ricchi di insidie.