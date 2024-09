Impresa Campeginese Secco poker della Falk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)matricolache supera in rimonta l’ambiziosa Rubierese. Oltre ai gialloblù, anche Daino Santa Croce,Galileo e Virtus Correggio centrano il pass per i trentaduesimiCoppa Emilia di Prima categoria nella settimana che precede l’inizio del campionato. Inizio al fulmicotone per i biancorossi che trovano il vantaggio grazie alla punizione del bomber Vanacore e nella prima mezz’ora costringono lasulla difensiva. Nella ripresa con cuore e grinta, la truppa di mister Viani impatta grazie allo spunto di Cerullo che serve al baby Mungiguerra (2004) il pallone del pari, quindi gol-vittoria in fortunata foto scattata da Ruggeri su un rinvio di un difensore avversario.